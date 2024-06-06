Япония готовится запустить первый в мире деревянный спутник LignoSat в сентябре

Киотский университет (Kyoto University) и японская лесозаготовительная компания Sumitomo Forestry совместно разработали экспериментальный спутник LignoSat, запуск которого на МКС запланирован на сентябрь этого года.
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