В Белгороде после обстрела ВСУ загорелась электроподстанция

Речь идет о подстанции «Луч», которая питает район Харьковская гора. Пожар там начался после продолжительной серии взрывовВечером 14 октября в Белгороде из-за обстрела возник пожар на электроподстанции, в городе были проблемы с энергоснабжением.
Речь идет о подстанции «Луч», которая питает район Харьковская гора. Пожар там начался после продолжительной серии взрывовВечером 14 октября в Белгороде из-за обстрела возник пожар на электроподстанции, в городе были проблемы с энергоснабжением.
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