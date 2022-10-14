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В Белгороде после обстрела ВСУ загорелась электроподстанция

В Белгороде после обстрела ВСУ загорелась электроподстанция

Речь идет о подстанции «Луч», которая питает район Харьковская гора. Пожар там начался после продолжительной серии взрывовВечером 14 октября в Белгороде из-за обстрела возник пожар на электроподстанции, в городе были проблемы с энергоснабжением.

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