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Царьград

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На Украине футбольную команду забрали в военкомат прямо перед матчем

На Украине футбольную команду забрали в военкомат прямо перед матчем

Игроки футбольной команды получили повестки перед матчем.Футболисты из команды СК "Полтава" ехали на матч, когда их автобус остановили военные и забрали игроков в военкомат.

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Игорь Васиков
Отправятся к своим фанатам на фарш.
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