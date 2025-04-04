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Михаил Ефремов потратит больше 2,5 млн рублей на шумоизоляцию квартиры от любопытных ушей

Михаил Ефремов потратит больше 2,5 млн рублей на шумоизоляцию квартиры от любопытных ушей

Сейчас в квартире актёра в Плотниковом переулке Москвы уже начался ремонт.Актёр Михаил Ефремов, который 9 апреля выходит из колонии по УДО, планирует потратить значительную сумму на шумоизоляцию своего жилья.

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