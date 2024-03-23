Один из главных кандидатов на выход? Российские школы начнут адаптировать под детей мигрантов – министр просвещения РФ Кравцов Сергей Изначально в госдуме предложили ввести экзамен для детей мигрантов на знание русского языка, и в случае его несдачи запрещать детям мигрантов поступать в российские школы.
И это "русский" министр?
Комментарии
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Жанна Чешева
О!!! Знакомая картинка! Когда мне в европах рассказывали, что у них там так, не переставала удивляться. Видимо, этот гнидёныш там обучение проходил и притащил сюда эти самые "европейские ценности"(((
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