Зарождение жизни в бездне: Каковы шансы на существование микробов в океанах других планет?

А вы когда-нибудь задумывались, насколько сильно условия окружающей среды могут влиять на развитие жизни? Учёные, занимающиеся поиском внеземной жизни, всё чаще обращают внимание на так называемые гикеанные миры — планеты, покрытые океанами и окружённые атмосферами, богатыми водородом.