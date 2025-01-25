Зарождение жизни в бездне: Каковы шансы на существование микробов в океанах других планет?

А вы когда-нибудь задумывались, насколько сильно условия окружающей среды могут влиять на развитие жизни? Учёные, занимающиеся поиском внеземной жизни, всё чаще обращают внимание на так называемые гикеанные миры — планеты, покрытые океанами и окружённые атмосферами, богатыми водородом.
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