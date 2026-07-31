«Барыс» объявил об уходе двух игроков — вратаря Никиты Бояркина и защитника Тамирлана Гайтамирова.«Барыс» объявил об уходе двух игроков — вратаря Никиты Бояркина и защитника Тамирлана Гайтамирова.