С 1-го января в Белоруссии подорожают коммунальные услуги

На протяжении последних лет стоимость коммунальных услуг в республике планово дорожает дважды в год.С 1 января в Белоруссии поднимается стоимость жилищно-коммунальных услуг, а с 1 июля 2024-го также подорожают тарифы на газ, отопление и электричество.
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