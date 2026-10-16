"Клуб 'Аль-Кадисия' выиграл у 'Абхи' со счетом 2:1 в девятом туре чемпионата Саудовской Аравии на стадионе Prince Saud bin Jalawi Sports City в Эль-Хубаре 16 октября.
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