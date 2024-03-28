Режиссеру Кристоферу Нолану присвоят звание рыцаря

Оскароносный режиссер «Оппенгеймера» Кристофер Нолан получит рыцарское звание, а его жена и продюсер всех его последних кинолент Эмма Томас станет дамой-командором, таких титулов они удостоились за заслуги перед кинематографом.
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