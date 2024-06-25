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Царьград

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Байден собирается снять запрет на размещение военных подрядчиков США на Украине

Байден собирается снять запрет на размещение военных подрядчиков США на Украине

Администрация американского президента Джо Байдена собирается снять запрет на размещение военных подрядчиков США на территории Украины.

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