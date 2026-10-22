Гендиректор «Диамеда» рассказал, как дал взятку руководству рязанского Минздрава в размере 8 млн рублей «отката» при поставке медоборудования на 80 млн рублейВ Советском суде Рязани продолжилось рассмотрение уголовного дела о взятках, полученных прежним губернатором региона и экс-мэром Калуги Николаем Любимовым.
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