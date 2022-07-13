Аргументы и Факты

48 792 подписчика

В Россию за сутки эвакуировали более 15 тысяч жителей Донбасса и Украины

В Россию за сутки эвакуировали более 15 тысяч жителей Донбасса и Украины

За минувшие сутки в Россию из опасных районов Украины и Донбасса были эвакуированы 15 768 человек. Соответствующие данные приводит начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх