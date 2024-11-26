В Петербурге за полгода поднялась стоимость квадратного метра готового жилья

Ценник повысился на 1,5 процента По данным аналитиков сервиса Яндекс Недвижимость, за ноябрь в среднем по российским миллионникам квадратный метр вторичной недвижимости прибавил к цене 0,3%, его средняя стоимость составила 135 000 р.