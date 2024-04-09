Лидия Иванова: «Насколько я уважала Томаса Баха как коллегу и олимпийского чемпиона, но сейчас он как проданная невеста»

«Нам ни в коем случае нельзя сбавлять ни темпа, ни сложности, чтобы, как только появится момент, мы смогли выйти на мировую арену не подбирающими щепки, а с намерением выиграть! Я думаю, большинство спортсменов этот уровень и пытаются удерживать.