В Казахстане в минувшее воскресенье состоялось голосование в однопалатный парламент, названный в связи с новыми золотоордынскими традициями Курултаем, который привёл множество националистов и грантоедов, выступающих против интеграционных процессов.
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