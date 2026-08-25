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В Казахстане избран Курултай: националистический, прозападный, антироссийский

В Казахстане избран Курултай: националистический, прозападный, антироссийский

В Казахстане в минувшее воскресенье состоялось голосование в однопалатный парламент, названный в связи с новыми золотоордынскими традициями Курултаем, который привёл множество националистов и грантоедов, выступающих против интеграционных процессов.

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