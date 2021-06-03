Минэнерго назвало регионы России, где бесплатно проведут газ

Минэнерго РФ отобрало 15 пилотных регионов для бесплатной газификацииФото: Вадим Ахметов © URA.RU Минэнерго РФ отобрало 15 пилотных регионов, в которых будет реализовываться программа ускоренной бесплатной догазификации домовладений граждан.