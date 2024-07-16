Захарова заявила об отсутствии планов снять санкции с Вэнса при победе Трампа

TASS/EPA/DAVID MAXWELL Вопрос снятия санкций с американского сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса не рассматривается, несмотря на то, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп выбрал его кандидатом в вице-президенты во время предвыборной кампании.