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Захарова заявила об отсутствии планов снять санкции с Вэнса при победе Трампа

Захарова заявила об отсутствии планов снять санкции с Вэнса при победе Трампа

TASS/EPA/DAVID MAXWELL Вопрос снятия санкций с американского сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса не рассматривается, несмотря на то, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп выбрал его кандидатом в вице-президенты во время предвыборной кампании.

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