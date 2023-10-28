Проект Федерального бюджета на 2024 год плановый период 2025—2026 годов — военный. Расходы на оборону и безопасность резко возрастут, однако все социальные обязательства государство выполнит в полном объеме.
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