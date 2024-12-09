Театр абсурда
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Театр абсурда

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У Невзорова трагедия, он весьма ошарашен

У Невзорова трагедия, он весьма ошарашен

Землю и дом иноагента Невзорова изъяли в пользу государства По решению петербургского суда, перешли в собственность государства земельный участок и частный дом бывшего журналиста и экс-депутата Госдумы Александра Невзорова*.

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