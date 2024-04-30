Чтобы занять осмысленную позицию в дискуссии, надо или нет открывать двери укробеженцам в европах после того, как ридна держава им прищемила хвост, следует, во-первых, найти и сформулировать ключевой вопрос к этой дилемме, во-вторых, на него ответить.
Людины в Шереметьево... ключевой вопрос к этой дилемме и поиски ответа на него....
Комментарии
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Алатырка
Знаю семейство таких из ДНР. Здесь сынуля получил бесплатное образование, гражданство, ессесно, и прочие плюшки. А когда началась сво , выяснилось, что они не только российское оформили, но и украинское сохранили, и таперича, по укропскому паспорту, в неметчине проживают как беженцы-на пособиях-ясен пень, и сюда возвращаться , пока сво не закончится не хочу, сыночку от призыва оберегают.
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10 час.
Нина СаковичКостенко
Не пускать, и точка ! А женщины с детьми, еще коварнее мужиков ! И колбасу с москалями делали, и кровь младенцев и т. д.А песни детей, про черные мешки для рашки! Нет уж, умерла, так умерла !
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9 час.
vagas Karlito
Раньше поговорка была-"Тут вам не у Проньки за столом не пё--шь!) Это должно быть в принципе любого въезда в нашу страну! Прекратить внедрения всех чужеродных элементов которые так или иначе к нашей жизни относятся не лояльно! А если попали на нашу территорию то язык свой пусть держат на замке! За малейшее выпячивание супротив нашего народа гнать из страны немедля!
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8 час.
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