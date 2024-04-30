Людины в Шереметьево... ключевой вопрос к этой дилемме и поиски ответа на него....

Алатырка Знаю семейство таких из ДНР. Здесь сынуля получил бесплатное образование, гражданство, ессесно, и прочие плюшки. А когда началась сво , выяснилось, что они не только российское оформили, но и украинское сохранили, и таперича, по укропскому паспорту, в неметчине проживают как беженцы-на пособиях-ясен пень, и сюда возвращаться , пока сво не закончится не хочу, сыночку от призыва оберегают.

Нина СаковичКостенко Не пускать, и точка ! А женщины с детьми, еще коварнее мужиков ! И колбасу с москалями делали, и кровь младенцев и т. д.А песни детей, про черные мешки для рашки! Нет уж, умерла, так умерла !