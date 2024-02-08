Компания «Централ Партнершип» заняла почти половину рынка дистрибуторов

Топ-5 самых крупных дистрибуторов в стране заняли только отечественные компании. Это «Централ Партнершип» (ЦПШ), «НМГ Кинопрокат», «Вольга», «Атмосфера кино» и «Наше кино», пишет «Ъ» со ссылкой на Wanta Group.