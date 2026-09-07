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Три жизни Шеннон Элизабет: сцена с вебкамерой, 55 000 долларов за покером и слепой носорог

Три жизни Шеннон Элизабет: сцена с вебкамерой, 55 000 долларов за покером и слепой носорог

Вы думаете, что знаете Шеннон Элизабет — ту самую Надю из «Американского пирога». Но Надя это только треть истории.

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