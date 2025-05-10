Невестка со свекровью поссорилась и не общается, а с просьбами посылает к ней своего мужа: «Мам, не поможешь? Надо с ребенком посидеть!»— …А я ведь тоже не железная, мне обидно! — рассказывает Ольга Тимофеевна.