Невестка со свекровью поссорилась и не общается, а с просьбами посылает к ней своего мужа: «Мам, не поможешь? Надо с ребенком посидеть!»— …А я ведь тоже не железная, мне обидно! — рассказывает Ольга Тимофеевна.
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