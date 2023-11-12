7 способов свести жену с ума… едой

Невольно подслушала двух глуховатых старушек, громко обсуждающих покойных мужей. Знаешь, говорит одна, как второй муж ко мне пришел? Узнал мой адрес на предприятии, постучался в дверь, прошел и сразу вывалил на стол получку.
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