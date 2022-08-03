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Рогов заявил, что ВСУ применяют «тактику выжженной земли» при обстрелах Запорожья

Рогов заявил, что ВСУ применяют «тактику выжженной земли» при обстрелах Запорожья

globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреливают область из американских РСЗО HIMARS, используя «тактику выжженной земли».

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