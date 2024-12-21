Семьям погибших в Рыльске выплатят по 1,5 млн рублей

Жители города Рыльска в Курской области, чьи родственники погибли в результате ракетного удара со стороны Вооруженных сил России, получат от правительства выплату в размере 1,5 млн рублей, написал в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.
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