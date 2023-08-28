Триллер «Барсы», камбэк «Ливерпуля», победа Ферстаппена, ФХР разрешила Федотову играть с 1 января, Карраскаль и Чавес в «Динамо», Смольников закончил и другие новости

1. «Барселона» выдала самый жаркий матч воскресенья, обыграв «Вильярреал» – 4:3! Каталонцы вели 2:0, затем пропустили 3 гола подряд, а Роберт Левандовски забил победный мяч на 71-й минуте.
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