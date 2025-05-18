В России не планируют сделать 31 декабря выходным днем

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС в рамках форума «Россия — Исламский мир» в Казани сообщил, что власти опасаются, что официальное введение 31 декабря в качестве выходного может привести к обсуждению необходимости сокращения рабочего времени и 30 декабря.