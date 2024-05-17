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«ВСУ драпанули сразу на несколько км. к Западу»: ВС России взяли под контроль Георгиевку и освободили Нетайлово: Карта боевых действий на Украине, — интерактивная карта СВО РФ, Последние новости Украины сегодня, к утру 17.05.24 г.

«ВСУ драпанули сразу на несколько км. к Западу»: ВС России взяли под контроль Георгиевку и освободили Нетайлово: Карта боевых действий на Украине, — интерактивная карта СВО РФ, Последние новости Украины сегодня, к утру 17.05.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 17 мая 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 17.

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