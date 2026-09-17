Назван точный размер пенсии депутатов Госдумы в 2026 году

Экономисты подсчитали, на какие именно пенсионные выплаты смогут рассчитывать бывшие депутаты Государственной Думы.
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