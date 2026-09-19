Пауэрбанк взорвался на борту лайнера прямо в полете

Пауэрбанк взорвался на борту лайнера прямо в полетеЧП произошло на борту самолёта KLM, и виновным оказался бывший министр транспорта Нидерландов Камиэл Эйрлингс.
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