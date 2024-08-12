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Киев захлебнулся кровью. Под Курском идет безжалостное уничтожение нацистов

Киев захлебнулся кровью. Под Курском идет безжалостное уничтожение нацистов

Киев захлебнулся кровью.  Леса, дороги, канавы, улицы приграничных сел завалены трупами киевских нацистов и наемников всех мастей.

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