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Два развода Татьяны Арнтгольц: о них рассказывали её мужья, а не она сама

Два развода Татьяны Арнтгольц: о них рассказывали её мужья, а не она сама

Два брака Татьяны Арнтгольц закончились разводами. Второй — с Марком Богатырёвым — суд оформил в декабре 2025 года, хотя ещё месяцем раньше актёр уверял журналистов, что разговоры о разводе — это слухи.

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