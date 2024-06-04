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Комитет конгресса США одобрил проект закона о санкциях против МУС из-за Израиля

Комитет конгресса США одобрил проект закона о санкциях против МУС из-за Израиля

Global Look Press/IMAGO/Klaus Rainer Krieger Процедурный комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, позволяющий Вашингтону вводить санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС) и его представителей, в случае, если они будут проводить разбирательства в отношении Штатов и их союзников.

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