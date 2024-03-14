Пьющая? Нарколог рассказал, что должно насторожить во внешности женщины

Александр Поликарпов в интервью "aif.ru" подсказал, как выявить женский алкоголизмПсихиатр-нарколог Александр Поликарпов сообщил, что если женщина систематически употребляет спиртное, это несомненно сказывается на её внешнем виде, поскольку этанол проникает абсолютно во все органы.
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