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Пьющая? Нарколог рассказал, что должно насторожить во внешности женщины

Пьющая? Нарколог рассказал, что должно насторожить во внешности женщины

Александр Поликарпов в интервью "aif.ru" подсказал, как выявить женский алкоголизмПсихиатр-нарколог Александр Поликарпов сообщил, что если женщина систематически употребляет спиртное, это несомненно сказывается на её внешнем виде, поскольку этанол проникает абсолютно во все органы.

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