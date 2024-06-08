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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о Карпине после 4:0 с Беларусью: «Не стал бы выделять тренера. Пусть он продолжает работать со сборной России, сейчас разницы никакой нет»

«Сборную Беларуси просто смяли. Не ожидал, что наши с первых минут так активно выйдут играть. Обычно игроки в это время уже мыслями в отпуске находятся.

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