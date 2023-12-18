В ближайшие семь лет потребление этанола на душу населения в России должно снизиться более чем на литр — с 8,9 до 7,8 в год.
Россиянам помогут завязать с алкоголем
Комментарии
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А
Алексей
Сколько у нас всего было: и вырубка виноградников Мишкой меченым, и " на недельку до второго, там не с двух а с пол второго..." , а самое главное: " кто не пил, тот не начал, а кто пил, тот не бросил, а ты идёшь в магазин и покупаешь дрожжи... И вот новые попытки.
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