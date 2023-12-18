Россиянам помогут завязать с алкоголем

А

Алексей

Сколько у нас всего было: и вырубка виноградников Мишкой меченым, и " на недельку до второго, там не с двух а с пол второго..." , а самое главное: " кто не пил, тот не начал, а кто пил, тот не бросил, а ты идёшь в магазин и покупаешь дрожжи... И вот новые попытки.