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Россиянам помогут завязать с алкоголем

Россиянам помогут завязать с алкоголем

В ближайшие семь лет потребление этанола на душу населения в России должно снизиться более чем на литр — с 8,9 до 7,8 в год.

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Комментарии
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А
Алексей
Сколько у нас всего было: и вырубка виноградников Мишкой меченым, и &quot; на недельку до второго, там не с двух а с пол второго...&quot; , а самое главное: &quot; кто не пил, тот не начал, а кто пил, тот не бросил, а ты идёшь в магазин и покупаешь дрожжи... И вот новые попытки.
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