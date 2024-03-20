Northrop Grumman собирается создать лунную железную дорогу

Освоение Луны / © NASA «Предполагаемая сеть лунных железных дорог могла бы перевозить людей, припасы и ресурсы для коммерческих предприятий по лунной поверхности, что будет способствовать развитию космической экономики Соединенных Штатов и их международных партнеров», — сообщили специалисты Northrop Grumman.