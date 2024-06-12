Любишь игривые летние прически? Вот как быстро и легко создать волны на волосах

Если вы тоже восхищаетесь классными волнами и хотите опробовать их, но боитесь щипцов для завивки из-за высоких температур, которые могут повредить волосы, есть несколько способов создать привлекательные локоны самостоятельно.
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