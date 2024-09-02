Бастрыкин в третий раз потребовал возбудить дело на полицейских в Петербурге после истории с"Русской общиной"

Виктор Гайдуков

Печально, но Бастрыкин становится похож, как мне кажется, на Рыцаря печального образа. Он один пытается биться с нарушениями закона и его нарушителями, но его благородство, судя по всему, никак не меняет ситуацию. Чего же нам ждать? Не уж-то нашему рыцарю придётся смирится с действительностью? Поживём, увидим.