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Бастрыкин в третий раз потребовал возбудить дело на полицейских в Петербурге после истории с"Русской общиной"

Бастрыкин в третий раз потребовал возбудить дело на полицейских в Петербурге после истории с"Русской общиной"

А прокуратура Петербурга постоянно постановление отменяет.Глава СК России Александр Бастрыкин поручил вновь возбудить уголовное дело на полицейских из Петербурга после ситуации с "Русской общиной", сообщают в официальном канале Следкома вечером воскресенья.

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Комментарии
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Виктор Гайдуков
Печально, но Бастрыкин становится похож, как мне кажется, на Рыцаря печального образа. Он один пытается биться с нарушениями закона и его нарушителями, но его благородство, судя по всему, никак не меняет ситуацию. Чего же нам ждать? Не уж-то нашему рыцарю придётся смирится с действительностью? Поживём, увидим.
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15 час.
НК
Наталья Котельникова
Нам нужно в срочном порядке создавать группы поддержки нашему Бастрыкину и не позволить этим предателям НИЧЕГО. Это открытые предатели и ждуны.
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14 час.
Акимова Татьяна
Я думаю, что без губера питерского не обошлось.Это с его подачи у нас азеров и мигрантов море.
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14 час.

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