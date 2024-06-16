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Такер Карлсон назвал Байдена "трупом", которого поддерживают демократы

Такер Карлсон назвал Байдена "трупом", которого поддерживают демократы

Global Look Press/dpa/Michael Kappeler Американский журналист Такер Карлсон обвинил членов Демократической партии США в том, что они не интересуются состоянием действующего американского лидера Джо Байдена, а самого президента назвал "трупом".

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