Такер Карлсон назвал Байдена "трупом", которого поддерживают демократы

Global Look Press/dpa/Michael Kappeler Американский журналист Такер Карлсон обвинил членов Демократической партии США в том, что они не интересуются состоянием действующего американского лидера Джо Байдена, а самого президента назвал "трупом".
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