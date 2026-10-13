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Тульские новости

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В России запущено первое приложение с разделом для пациентов на терапии снижения веса с Седжаро и Семавиком

В России запущено первое приложение с разделом для пациентов на терапии снижения веса с Седжаро и Семавиком

На российском рынке впервые представили приложение, объединяющее информацию о препаратах для борьбы с лишним весом на основе GLP‑1 и практические инструменты для устойчивого снижения массы тела.

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