В России запущено первое приложение с разделом для пациентов на терапии снижения веса с Седжаро и Семавиком

На российском рынке впервые представили приложение, объединяющее информацию о препаратах для борьбы с лишним весом на основе GLP‑1 и практические инструменты для устойчивого снижения массы тела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- И В Карелии предлож...
- LD В Туле сбили питб...
- Молодёжь угощала ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым