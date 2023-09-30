В России появились штрафы за неоказание содействия военкоматам

Начиная с воскресенья, 1 октября, на территории Российской Федерации начинает действовать закон, подразумевающий штрафы для работодателей и должностных лиц в случае неоказания содействия военкоматам во время мобилизации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии