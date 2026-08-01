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Журнал «Профиль»

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УЕФА объявил о потере доверия к руководству ФИФА из-за планов продать права на ЧМ

УЕФА объявил о потере доверия к руководству ФИФА из-за планов продать права на ЧМ

УЕФА в субботу, 1 августа 2026 года, опубликовал на официальном сайте заявление после решения ФИФА отказаться от идеи продажи доли прав частным инвесторам на турниры под эгидой организации, включая чемпионат мира.

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