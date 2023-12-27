Эксперт нашел решение, как ответить США за удар по кораблю в Феодосии

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Может быть кто-то потопит . Интересно бабки пляшут . Вот это ответный удар. Кузнечик, кабеля , самолёты , вертолёты, мосты , трубы , газ тырят и не платят , уже даже по Кремлю стреляли . Может соли прислать . А в Сирии базы вообще проблемно Вот так бы своим карманом расплачивались . А их базы вообще нет проблем уничтожить , только вот опять засолены . А зачем тогда Лавров опасается ? Ну пусть ещё у нас внутри страны с разобранными столбами на эфемерных границах разрешат расположить, это чтобы нас охранять и свою безопасность блюсти . А что , дороги построили в любом направлении , скоро будут по стране гонять и беспокоить нашу полицию . Ну летали же транзитом и даже на наших военных аэродромах стояли по-долгу