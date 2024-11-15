Генпрокурор РФ Краснов прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. Он примет участие в пленарном заседании высокого уровня 29-й сессии Конференции государств — участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии