В Петербурге появятся новые школа и детский сад

В Красногвардейском и Невском районах В Красногвардейском районе Петербурга, на территории предприятия Ручьи, планируется строительство детского сада на 160 мест, сообщили сегодня в пресс-службе городского правительства.
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