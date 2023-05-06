Аргументы недели

98 630 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Катерина
    Покипим,  да  перестанем... Может  алка-то  права  насчёт  "холопов"...Песков на похорон...
  • ruslava Митькина
    Лизоблюды неурытые ! Кипит все нутро, как позорят россиян!!!!!!!!!!!!!!!Песков на похорон...
  • леонид рыбаков
    А казнокрадов не желаете. предателей родиныСенатор Клишас по...

Бастрыкин назвал особенно циничным то, что Украина попыталась атаковать Кремль дронами в преддверии Дня Победы

Бастрыкин назвал особенно циничным то, что Украина попыталась атаковать Кремль дронами в преддверии Дня Победы

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал особенно циничным то, что Украина попыталась атаковать Кремль беспилотными летательными аппаратами в преддверии 9 мая.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх