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Крымская газета

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В этом году запланировано впервые провести диспансеризацию для 75% крымчан

В этом году запланировано впервые провести диспансеризацию для 75% крымчан

В 2025 году в Крыму впервые планируется провести диспансеризацию до 75% населения. Об этом в эфире телеканала«Миллет» сообщила главный внештатный специалист-терапевт Министерства здравоохранения Крыма Ольга Барило.

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